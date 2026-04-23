VILLA RÍO BERMEJITO: APA INSTALÓ UN EQUIPO DE BOMBEO PARA ACELERAR EL DRENAJE Y ALIVIAR LAS ZONAS CRÍTICAS

La Administración Provincial del Agua (APA), junto a su equipo técnico, trabajaron en la localidad de Villa Río Bermejito en el marco de la emergencia hídrica que afecta a la zona. Las tareas se realizaron de manera articulada entre el vocal de APA, Luis Castagno con el personal de Secheep y el intendente Omar Reis.

En este sentido, se llevó adelante la instalación de una bomba sumergible con capacidad de 100 litros por segundo, destinada a desagotar los barrios afectados por las intensas lluvias registradas en los últimos días, que superaron los 250 milímetros. Los trabajos se concretaron específicamente en el barrio Brandel y sobre la Ruta 3, priorizando los sectores más comprometidos por el anegamiento, con el objetivo de acelerar el escurrimiento del agua y brindar alivio a las familias afectadas.

En este contexto, el vocal de la APA, Luis Castagno, destacó la importancia de la intervención en territorio: “Estamos trabajando de manera coordinada con distintos organismos y el municipio para dar una respuesta rápida ante esta situación crítica que atraviesa Villa Río Bermejito”.

Asimismo, remarcó que “la instalación de esta bomba de alto caudal nos permite desagotar sectores que se encuentran muy comprometidos, producto de precipitaciones extraordinarias que superaron ampliamente los registros habituales. Estas acciones forman parte de un plan de contingencia dispuesto por el gobernador Leandro Zdero, que nos indica estar presentes en cada punto afectado, con equipos técnicos y soluciones concretas para acompañar a los vecinos”, agregó Castagno.

Finalmente, el funcionario provincial aseguró que “vamos a continuar monitoreando la situación y reforzando los trabajos en territorio, priorizando siempre la seguridad de las familias y la recuperación de las zonas afectadas”.

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