ANSES: EL MOTIVO POR EL CUAL LOS BENEFICIARIOS PUEDEN PERDER EL ACCESO A UN BONO IMPORTANTE

En resumen, el sistema ya no se limita a observar una historia clínica, sino que intenta determinar si esa persona realmente no puede insertarse en el mercado laboral.

El requisito que más rechazos genera

Uno de los cambios más determinantes está en el análisis de los ingresos. La pensión por discapacidad está dirigida exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que los controles sobre este punto se volvieron mucho más estrictos.

Para acceder al beneficio, es necesario no tener ningún tipo de ingreso formal. Esto incluye no cobrar jubilaciones ni pensiones, no estar registrado como trabajador y tampoco figurar como monotributista o autónomo.

Este requisito se transformó en uno de los principales motivos de rechazo.

Por eso, desde organismos oficiales insisten en que antes de iniciar la solicitud, es clave revisar la situación laboral y previsional para evitar demoras o negativas.

Cómo iniciar el trámite en ANSES paso a paso

El proceso para solicitar la pensión por discapacidad puede comenzar de forma digital o presencial.

A través de la plataforma Mi ANSES, los solicitantes pueden cargar sus datos personales e iniciar el expediente.

La documentación básica incluye el DNI, la constancia de CUIL y el Certificado Médico Oficial. Este último documento es el eje del proceso y debe estar correctamente confeccionado para evitar observaciones.

Una vez presentada la solicitud, comienza la etapa de evaluación. Durante este período, los organismos intervinientes analizan toda la información aportada y pueden requerir documentación adicional.

Si el expediente cumple con todos los requisitos, la pensión es aprobada y el beneficiario comienza a cobrar según el calendario vigente. En cambio, si se detectan inconsistencias o faltantes, el trámite puede quedar en revisión o ser directamente rechazado.