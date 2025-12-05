SALTÓ MUROS, EMPUJÓ A UNA VECINA Y ROMPIÓ UNA PUERTA EN VILLA DON ENRIQUE: FUE DETENIDO

Una patrulla de la Comisaría Cuarta detuvo durante la madrugada del jueves a un joven de 28 años, identificado como F. O. B., luego de que vecinos de Villa Don Enrique lo señalaran como el responsable de una serie de robos e intentos de intrusión en viviendas del barrio.

El operativo ocurrió pasadas las dos de la mañana, cuando los agentes realizaban un recorrido preventivo y observaron a un hombre caminando por la zona mientras, detrás de él, varias personas gritaban que acababa de robar.

Ante la situación, el personal policial intervino y demoró al sospechoso. Tras la identificación, quedó establecido que se trataba de F. O. B. (28), quien fue trasladado para las actuaciones correspondientes y sometido a examen médico legal.

Horas antes, uno de los vecinos había advertido movimientos sospechosos frente a su vivienda al revisar el sistema de cámaras. Allí observó a un hombre delgado, vestido con remera azul y jeans, intentando retirar la tapa de una alcantarilla y luego trepando hacia el muro de otra casa.

Al regresar, se encontró con otros residentes ya alertados, ya que el mismo individuo habría intentado ingresar a más propiedades. Las filmaciones quedaron a disposición de la justicia.

Minutos después, otra vecina denunció que, alrededor de las 00.15, salió al patio para verificar si todo estaba cerrado y se encontró de frente con un hombre que coincidía con la misma descripción.

Según su relato, el intruso la empujó, la insultó y luego subió las escaleras internas hacia la planta alta, donde vive un familiar. El sospechoso habría intentado forzar la puerta a golpes, pero escapó al escuchar los gritos desde el interior. En su huida saltó un muro hacia la calle y, según indicó la mujer, terminó rompiéndose un diente en la caída.

Vecinos consultados por la policía afirmaron que el joven sería el mismo individuo visto en hechos anteriores en el barrio. Las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía Penal N° 14, a cargo del fiscal de turno.