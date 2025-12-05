EL GOBIERNO JUNTO AL ICCTI REUNIERON AL SISTEMA DE SALUD PARA DEFINIR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRIORITARIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Más de 92 profesionales participaron de la jornada, entre investigadores, médicos residentes, kinesiólogos, directores de hospitales y referentes de centros de salud del interior, quienes siguieron las exposiciones mediante transmisión simultánea.

El Gobierno del Chaco y el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) realizaron el Seminario “Líneas Prioritarias de Investigación de las Instituciones Sanitarias de la Provincia del Chaco”, un encuentro que reunió a autoridades provinciales, equipos de salud, docentes, investigadores y residentes médicos en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. La actividad fue organizada ayer en articulación con el Ministerio de Salud, la Dirección de Desarrollo de Capital Humano en Salud y la Facultad de Medicina de la UNNE.

El objetivo central del seminario fue fortalecer las capacidades provinciales de investigación en salud pública, generando un espacio de trabajo conjunto para identificar prioridades, construir una agenda común y orientar proyectos hacia problemáticas sanitarias concretas de la provincia. La iniciativa apunta a consolidar una estrategia integral de producción de conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de la atención y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la jornada se presentaron más de 30 trabajos de becarios del Programa Chaco+i del ICCTI, entre ellos:

-Predicción de úlceras en pacientes diabéticos mediante modelos computacionales (Director: Ing. Pablo Beneyto – Becaria: Chain Amira Salomé).

-Caracterización molecular y fenotípica de cepas de Escherichia coli uropatógenas del NOA (Directora: Dra. María Viviana Bojanich – Becarios: Pedenovi Barrionuevo Priscila Luisana Joselyn y Ambrogi Franco Nicolás).

Además, el ICCTI entregó reconocimientos a instituciones de salud y médicos por el Día del Médico.

La apertura estuvo encabezada por el vicepresidente del ICCTI, Alejandro Gorodner, junto a las especialistas Myriam Medina, Viviana Navarro y Marisel Itatí Scromeda. Gorodner destacó que la investigación es “una herramienta estratégica para transformar realidades y reducir inequidades”, subrayando el rol de las residencias médicas como espacios clave para generar evidencia aplicada.

Las autoridades remarcaron la importancia de definir líneas prioritarias de investigación para orientar recursos y esfuerzos hacia temas de alto impacto sanitario. Navarro sostuvo que focalizar la investigación permite desarrollar soluciones accesibles y efectivas, mientras que Medina señaló la responsabilidad de los equipos de salud en producir conocimiento. Scromeda, por su parte, subrayó que la formación en investigación es indispensable para fortalecer el sistema y mejorar su capacidad de respuesta.

El seminario constituyó un paso firme hacia la consolidación de una agenda provincial de investigación en salud, articulada entre el Estado, el ámbito académico y los equipos profesionales del sistema sanitario. Con este trabajo conjunto, el Gobierno del Chaco y el ICCTI reafirmaron su compromiso con la generación de conocimiento científico orientado a mejorar la atención y la calidad de vida de la población chaqueña.

