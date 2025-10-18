UN IMPACTANTE HALLAZGO DESCONCIERTA A LA CIENCIA: DESCUBRIERON UN PEZ CON DIENTES EN LA CABEZA

Científicos hallan dientes en la cabeza de la spotted ratfish y desafían teorías sobre la evolución dental (Imagen Ilustrativa Infobae) Científicos hallan dientes en la cabeza de la spotted ratfish y desafían teorías sobre la evolución dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos encontró dientes verdaderos creciendo en la parte superior de la cabeza de un pez conocido como spotted ratfish. El hallazgo ocurrió en aguas del noreste del océano Pacífico. Se trata de ejemplares adultos machos de la especie, que desarrollaron filas de dientes sobre una estructura cartilaginosa llamada tenaculum.

El estudio, difundido por Science Daily, reveló este rasgo insólito a través de microscopía y análisis genéticos. El fenómeno sorprendió al identificar, por primera vez, dientes fuera del contexto de la mandíbula en vertebrados. De acuerdo con los investigadores, la tenaculum aparece únicamente en los machos adultos.

Este apéndice surge entre los ojos como un pequeño bulto blanco, que al desplegarse forma un órgano ganchudo cubierto de dientes. Esta estructura facilita el apareamiento, ya que el macho la usa para asirse a la aleta pectoral de la hembra y mantener el contacto necesario durante la reproducción.

El descubrimiento de dientes en la tenaculum de machos adultos replantea el origen de la dentición en vertebrados (Wikipedia) El descubrimiento de dientes en la tenaculum de machos adultos replantea el origen de la dentición en vertebrados (Wikipedia)

El tamaño y la cantidad de dientes de la tenaculum varían, con entre siete y ocho filas en ejemplares maduros. Los peces de esta especie, emparentados con tiburones y rayas, habitan aguas poco profundas y se estudian desde hace décadas.

La mayoría de los vertebrados presenta dientes únicamente en la boca. Hasta ahora, la comunidad científica consideraba que los dientes siempre se desarrollaban a partir de células localizadas en la cavidad oral y que no migraban. Sin embargo, el descubrimiento de dientes en la cabeza de la spotted ratfish llevó a replantear varias hipótesis sobre la evolución de la dentición en animales.

Un vestigio evolutivo redefine el origen de los dientes

Según Karly Cohen, investigadora posdoctoral de la Universidad de Washington, la tenaculum representa “el primer ejemplo claro de una estructura dentada fuera de la mandíbula”.

Los científicos analizaron tanto muestras de tejidos actuales como fósiles de peces emparentados. Aplicaron escaneos mediante microtomografía computarizada y estudios genéticos con el objetivo de identificar el tipo celular responsable de la formación de estas estructuras.

El estudio revela que la tenaculum, cubierta de dientes, facilita el apareamiento en la spotted ratfish (Imagen Ilustrativa Infobae) El estudio revela que la tenaculum, cubierta de dientes, facilita el apareamiento en la spotted ratfish (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo descartó la posibilidad de que se trataran de dentículos dérmicos, típicos en tiburones y rayas. A diferencia de estos, los dientes de la tenaculum nacen de la lámina dental, el mismo tejido que origina las piezas dentarias en la boca de los vertebrados.

Cohen afirmó que observar la lámina dental en una ubicación no oral resultó impactante para el grupo de trabajo. La lámina dental existe en los mamíferos pero desaparece tras la dentición adulta; en peces y otros vertebrados primitivos, persiste durante toda la vida y permite reemplazos frecuentes de dientes.

El estudio también concluyó que solo los machos desarrollan la tenaculum en superficie, aunque ambos sexos muestran indicios de la estructura en etapas tempranas de desarrollo. El tamaño del apéndice no guarda relación con la longitud corporal total, sino con la maduración sexual y el desarrollo de otros órganos reproductivos, como los claspers pélvicos.

La investigación descarta que los dientes sean dentículos dérmicos y confirma su origen en la lámina dental (Wikipedia) La investigación descarta que los dientes sean dentículos dérmicos y confirma su origen en la lámina dental (Wikipedia)

De acuerdo con Michael Coates, profesor en la Universidad de Chicago, la combinación de pruebas experimentales y fósiles sugiere que la formación de dientes fuera de la boca pudo ser más común en linajes ancestrales. La evidencia genética mostró que los mismos genes asociados a la dentición en vertebrados activaron el proceso en la tenaculum, pero no en los dentículos dérmicos.

La función de la tenaculum incluye la exhibición para disuadir rivales y la sujeción de la pareja durante el apareamiento. Gareth Fraser, profesor en la Universidad de Florida y autor principal del trabajo, indicó que este resultado abre nuevas perspectivas en la comparación de la dentición entre peces cartilaginosos y otros vertebrados.

El hallazgo reavivó el debate sobre el origen y la diversidad evolutiva de los dientes en vertebrados. Los expertos prevén que investigaciones futuras podrían revelar estructuras dentadas inéditas en otras especies. Según Cohen, “resulta probable que existan más dientes fuera de la mandíbula de lo que anteriormente se pensaba”, lo que modificaría la visión clásica sobre la evolución dental en el reino animal.