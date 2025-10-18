EL 64% DE LOS MÉDICOS ARGENTINOS SUFRE BURNOUT Y ENFRENTA AGOTAMIENTO FÍSICO O MENTAL

El estrés laboral crónico impacta en la salud mental y física de los médicos, y aumenta el riesgo de enfermedades graves (Freepik) El estrés laboral crónico impacta en la salud mental y física de los médicos, y aumenta el riesgo de enfermedades graves (Freepik)

Más de seis de cada diez médicos argentinos enfrentan agotamiento físico y mental, según una encuesta presentada en la sesión “La Medicina en Peligro” del 51° Congreso Argentino de Cardiología, que evaluó las experiencias de casi 3.000 profesionales de la salud de todas las especialidades.

El estudio, realizado por 23 sociedades médicas nacionales, mostró que el 64,5% de los médicos encuestados reconoce padecer o estar en riesgo de sufrir burnout.

Este síndrome se define como un estado de agotamiento físico, emocional y mental provocado por el estrés crónico no gestionado, caracterizado por cansancio extremo, distanciamiento mental del trabajo, sentimientos de negativismo o cinismo y pérdida de eficacia profesional.

La encuesta, presentada por el Foro de Sociedades Médicas Argentinas, incluyó a profesionales de todas las edades y especialidades, aunque el impacto resulta especialmente severo entre los menores de 50 años y los médicos residentes.

Las causas del burnout en los profesionales de la salud

Solo la mitad de los médicos volvería a elegir la profesión, según el relevamiento presentado (gentileza SAC) Solo la mitad de los médicos volvería a elegir la profesión, según el relevamiento presentado (gentileza SAC)

Entre los factores que impulsan este desgaste, el poliempleo ocupa un lugar central. La mayoría de los médicos declaró tener al menos tres o cuatro empleos remunerados para sostener un nivel de vida acorde con su formación o ante la falta de un horizonte profesional claro.

Las consecuencias de este escenario se reflejan en las decisiones y expectativas de los médicos. Solo el 52% afirmó que volvería a elegir la medicina como profesión, mientras que la mitad consideró la posibilidad de emigrar debido a las condiciones laborales.

El relevamiento también mostró que las señales del desgaste generacional que amenaza la renovación del plantel médico. Esas señales van desde el menor interés de los egresados en iniciar residencias, la alta deserción durante el período de formación y la tendencia a optar por especialidades más rentables tras completar la residencia.

Los referentes del Foro de Sociedades Médicas señalaron que muchos optan por especialidades o formaciones posbásicas más redituables, como medicina estética, ecografía o cardiología, lo que agrava la incertidumbre sobre la renovación generacional en áreas críticas.

Referentes de distintas sociedades médicas nacionales expresaron su preocupación ante la gravedad del fenómeno. Pablo Stutzbach, presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, remarcó la baja proporción de médicos que volvería a elegir la profesión según los datos del relevamiento.

El síndrome de agotamiento profesional trasciende el ámbito médico y afecta a trabajadores de diversos sectores, con impacto en la salud mental y física (Imagen Ilustrativa Infobae) El síndrome de agotamiento profesional trasciende el ámbito médico y afecta a trabajadores de diversos sectores, con impacto en la salud mental y física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stutzbach, había anticipado en Infobae que el 51° Congreso Argentino de Cardiología plantea un encuentro de especialistas donde “la profundidad académica es acompañada por un análisis sincero y crítico del estado de nuestro sistema de salud, en colaboración con sociedades científicas agrupadas en el Foro de Sociedades Médicas Argentinas y diversos actores del sistema”.

En la misma línea, Mirta Diez, presidenta del Comité Científico del Congreso, enfatizó a Infobae que la comunidad médica enfrenta una etapa de transformación acelerada, impulsada tanto por los avances tecnológicos, como por las condiciones laborales, los cambios demográficos y amenazas crecientes para la salud cardiovascular, entre ellas el estrés crónico, la polución ambiental y trastornos como el sobrepeso y la obesidad.

Burnout no es cansancio, es estrés laboral crónico

El 64% de los médicos argentinos sufre agotamiento físico o mental, según un relevamiento federal (EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI) El 64% de los médicos argentinos sufre agotamiento físico o mental, según un relevamiento federal (EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI)

El burnout es un fenómeno que se origina en el ámbito laboral como resultado de un estrés crónico imposible de gestionar, con consecuencias clínicas y sociales profundas. Según detalló en Infobae en Vivo el psicólogo Sergio Azzara del Hospital de Clínicas de Buenos Aires, entre el 40 y el 50% de la población presenta síntomas compatibles con este síndrome, que ya no es exclusivo de los profesionales de la salud y afecta a trabajadores de numerosos sectores.

El síndrome potencia cuadros cardíacos, digestivos y psiquiátricos graves, convirtiéndose en un problema de salud pública.

Para los especialistas, el burnout no es simple cansancio. Se manifiesta, en primer término, como un agotamiento emocional incapacitante que desborda el cansancio físico y ataca la motivación genuina. A este síntoma se suman la despersonalización —el distanciamiento emocional y el desarrollo de una actitud cínica— y una baja autoeficacia, es decir, la sensación de que ningún logro tiene sentido y que el trabajo perdió valor personal.

El estrés laboral crónico impacta en el cuerpo y la mente. El aumento sostenido de cortisol —la hormona del estrés— produce olvidos, disminución de concentración, miedo difuso y alteraciones cognitivas.

Prevenir el burnout exige una mirada más allá del individuo. Los factores organizacionales, la cultura laboral, los sistemas de reconocimiento y el apoyo institucional resultan decisivos. Para Azzara, no alcanza con intervenciones individuales: se requiere una estrategia colectiva y social que valorice la salud mental y permita construir ámbitos laborales más saludables.

