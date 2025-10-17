IMPUTARON A JOHN BOLTON, EXASESOR DE DONALD TRUMP, POR «MAL USO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA»
John Bolton está acusado de dieciocho cargos por transmitir y retener información de defensa nacional en cuentas personales.
Donald Trump, sobre John Bolton: “Es un tipo desagradable”
La enemistad entre Trump y Bolton surgió mientras el exasesor estaba en su cargo. En su libro “The Room Where it Happened”, criticó duramente a la administración y se convirtió en un detractor, sosteniendo que el mandatario estadounidense era “inapto para ser presidente”.
Ante esta acusación, el presidente republicano no dudó en responder: “Es un tipo desagradable, es una pena. Pero así son las cosas”.