De cuánto sería el monto del aguinaldo que percibirán los jubilados en diciembre de 2025 con dos aumentos previstos antes del último mes del año. Los detalles.

Los detalles del cálculo del Sueldo Anual Complementario. Foto: ANSES

En el mes de diciembre de 2025, los jubilados percibirán el Sueldo Anual Complementario que se suma al haber mensual y al bono vigente. De cuánto será el monto total del aguinaldo con un aumento previsto para noviembre y diciembre.

El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre, de acuerdo al cálculo de ANSES, sin tener en cuenta el bono extraordinario que no forma parte del haber previsional, sino que se paga separado y en concepto de “no remunerativo”.

El aguinaldo deberá percibirse antes del 18 de diciembre. Foto: X @ansesgob

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre 2025

Para calcular el aguinaldo de jubilados de diciembre, se deberán tomar los haberes de noviembre como base para el cálculo con un punto a tener en cuenta: en el anteúltimo mes del año, habrá un incremento del 2,1%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC:

Jubilación mínima : $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052,70.

Jubilación máxima : $2.241.129,34.

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88.

Aguinaldo de jubilados: cuánto cobrarían en diciembre 2025

Tomando como referencia los montos de noviembre 2025 sin incluir el aumento previsto para diciembre, se puede computar de cuánto será el aguinaldo para jubilados.

Jubilación mínima : percibirían un aguinaldo de $166.526,35 y el monto total del haber sería de $569.579,05 .

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : con un haber de $266.442,16 más bono, percibirían un aguinaldo aproximado de $133.221,08 alcanzando unos $469.663,24 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : con un ingreso de $233.136,88 más bono, el medio aguinaldo estaría cerca de los $116.568,44 y percibirían alrededor de $419.705,32 .

Jubilación máxima: fijada en $2.241.129,34, cobrarían un aguinaldo de $1.120.564,67 sumando un total de $3.361.694,01.

