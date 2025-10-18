EL GOBERNADOR ZDERO EXPUSO EN EL PANEL “LA VISIÓN DE LOS GOBERNADORES” DEL COLOQUIO IDEA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El mandatario chaqueño formó parte del panel “La visión de los gobernadores”, junto a sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Durante este encuentro, los mandatarios provinciales compartieron sus miradas sobre los desafíos del desarrollo productivo y económico del país. El gobernador Leandro Zdero participó este viernes de la 61ª edición del Coloquio IDEA, que se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata, bajo el lema “Volver a Creer, Volver a Crecer”. En su exposición, Zdero destacó la importancia de impulsar el crecimiento en todo el país, promoviendo la producción, la innovación y el desarrollo en cada región de la Argentina.

“Necesitamos encontrar los consensos para que cada provincia pueda potenciar sus capacidades y aportar al crecimiento nacional. El federalismo se construye, entre todos, unidos y con decisiones concretas”, señaló el gobernador chaqueño.

Zdero subrayó además la necesidad de fortalecer las economías regionales, mejorar la infraestructura logística, apoyar a la educación y fomentar la inversión privada como motor de generación de empleo genuino.

El Coloquio IDEA, uno de los foros empresariales más importantes del país, reúne a dirigentes políticos, empresarios y referentes sociales para debatir sobre el rumbo económico e institucional de la Argentina.

