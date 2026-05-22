UN HOMBRE MURIO APUÑALADO EN LA MADRUGADA

La víctima fue identificada como Cristian Luis Saucedo, domiciliado sobre avenida Combate Vuelta de Obligado. Había ingresado cerca de la 1:30 al Hospital «Julio C. Perrando», trasladado por su hermana de 24 años.

Al ser examinado por la doctora de turno, constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se solicitó la intervención del médico policial de turno. Posteriormente, se dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico de Ciencias Forenses (Imcif) para la correspondiente autopsia.

De acuerdo al relato brindado por la hermana de la víctima, Saucedo habría sido atacado por dos hombres conocidos, con quienes mantenía conflictos de vieja data.

En paralelo, efectivos de la División Patrulla Preventiva acudieron hasta la avenida Combate Vuelta de Obligado y calle French, tras ser alertados sobre un supuesto desorden. Allí, se entrevistaron con una ciudadana de 31 años, quien manifestó que momentos antes había mantenido un inconveniente con su ex pareja y el hermano de éste, quienes luego se retiraron del lugar. Según indicó, Saucedo habría recibido una herida de arma blanca presuntamente provocada por el hermano de la mujer.

Tras el hecho, varias unidades policiales realizaron recorridas por la zona para localizar a los presuntos involucrados, aunque hasta el momento no trascendieron detenciones.

En el lugar del hecho, se hicieron presentes la Fiscal en turno junto al Gabinete científico del Poder Judicial, quienes secuestraron elementos de interés en la causa.

Luego, a las 3:20, personal del Departamento Bomberos trasladó el cuerpo de la víctima hacia el Imcif para avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.