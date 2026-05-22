VIALIDAD PROVINCIAL INTENSIFICA TRABAJOS EN EL INTERFLUVIO Y MEJORA LA CONECTIVIDAD EN EL ESPINILLO

La Dirección de Vialidad Provincial continúa ejecutando importantes tareas de reparación y mejoramiento de caminos en la región del Interfluvio chaqueño, con el objetivo de garantizar la conectividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

Los trabajos se desarrollan en articulación con el municipio de El Espinillo, en una acción conjunta que permite avanzar en la recuperación de rutas y accesos afectados por las intensas lluvias y la crecida de los ríos que rodean la zona.

RECUPERACIÓN DE CAMINOS CLAVE

las intervenciones incluyen la reparación de los tramos más comprometidos, permitiendo restablecer la circulación en sectores que presentaban serias dificultades para el tránsito.

En este marco, se logró habilitar los accesos principales a distintas localidades y parajes, entre ellos Olla Quebrada, El Cristo y Las Cuatro Bocas, garantizando nuevamente la comunicación terrestre en la región.

Además, desde el organismo provincial informaron que durante la semana se avanzará en el mejoramiento de caminos que conectan a los parajes más alejados, profundizando así el alcance de las obras.

TRABAJO CONJUNTO Y RESPALDO PROVINCIAL

El intendente Zenón Cuellar destacó el trabajo coordinado con Vialidad Provincial y valoró el impacto positivo de estas acciones en la comunidad.

Asimismo, en nombre de los vecinos, expresó su agradecimiento al gobernador del Chaco, Leandro Zdero, por el acompañamiento constante a este tipo de iniciativas.

También reconoció la labor del administrador de Vialidad Provincial, Omar Ángel Canela, y del jefe de zona, Marcelo Feiniger, cuyo trabajo resulta clave para sostener el avance de las obras.

MÁS CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO

Desde el municipio remarcaron que estas intervenciones no solo mejoran la transitabilidad, sino que también fortalecen el desarrollo productivo y social de la región.

Con una fuerte presencia en el territorio, Vialidad Provincial continúa trabajando para garantizar caminos en condiciones, consolidando un esquema de mayor conectividad y reafirmando el compromiso con las comunidades del Interfluvio chaqueño.

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