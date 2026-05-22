DESTACAN EL ESFUERZO DE ESTUDIANTES RURALES PARA LLEGAR A LA ESCUELA EN EL ZANJÓN

Un emotivo mensaje publicado en redes sociales puso en valor el compromiso y la perseverancia de los estudiantes rurales que asisten a la E.F.A N° 2 El Zanjón, visibilizando las dificultades que enfrentan a diario para acceder a la educación.

La docente S. Maris González compartió en el perfil de Facebook de la institución una reflexión acompañada de imágenes que muestran a alumnos recorriendo largos caminos, atravesando agua, barro y condiciones climáticas adversas para llegar a clases.

UNA REALIDAD QUE CONMUEVE

“Hay historias que no entran en un cuaderno… pero enseñan más que cualquier libro”, expresa la publicación, que rápidamente generó repercusión por el testimonio directo de una realidad muchas veces invisibilizada.

Las imágenes reflejan kilómetros de trayecto en condiciones difíciles, pero también la firme decisión de los jóvenes de continuar su formación. “Cuando otros ven obstáculos, nuestros estudiantes ven oportunidades”, señala el mensaje.

El valor de la educación rural

Desde la institución remarcaron que ser joven en la ruralidad implica enfrentar desafíos constantes durante años: largas distancias, caminos en mal estado y condiciones climáticas adversas.

Sin embargo, destacaron que estos factores no detienen a los estudiantes, quienes “nunca dejan de caminar ni de soñar”, sostenidos también por el acompañamiento de sus familias.

Un reconocimiento necesario

La docente subrayó el rol fundamental de las familias, que con esfuerzo y compromiso hacen posible la continuidad educativa de los jóvenes. En ese sentido, consideró que este acompañamiento merece ser valorado y reconocido por toda la comunidad.

Asimismo, el mensaje interpela a la institución educativa a redoblar su compromiso: “No podemos dar menos, debemos dar siempre lo mejor, porque ellos ya están dando todo”.

Un mensaje que trasciende

La publicación se convirtió en un llamado de atención sobre la importancia de visibilizar estas realidades y reconocer el esfuerzo cotidiano de estudiantes y familias rurales.

“Educar en la ruralidad es también aprender de ellos: de su constancia, de su compromiso y de su enorme valentía”, concluye el mensaje, que pone en primer plano una historia de superación y vocación por el aprendizaje que pocas veces logra difundirse con esta claridad.

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