El papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre como parte de su tour por Sudamérica

Para alimentar más los rumores, el intendente de la localidad uruguaya de Florida, Carlos Enciso Christiansen, afirmó a la señal Radio Florida que «por suerte se estaría confirmando» el viaje del Papa a la Banda Oriental, aunque se atajó diciendo que «siempre hay que dejar un espacio para las confirmaciones oficiales de las respectivas autoridades«.

«Pero fuentes vaticanas nos han dicho que ya está el plan en la agenda de viajes» del Papa para «la primera quincena de noviembre», reveló el jefe comunal de Florida, una ciudad de 36.471 habitantes ubicada a 91 kilómetros de Montevideo que alberga la Catedral de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Como suele ocurrir, la Santa Sede guarda silencio sobre la agenda del Papa y sólo está anunciado públicamente su viaje a España entre el 6 y el 12 de junio, para recorrer Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

La última vez que un Papa visitó Sudamérica -incluido nuestro país- fue durante el pontificado de Juan Pablo II, quien en 1987 visitó Argentina, Uruguay y Chile.