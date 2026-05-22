SALUD INSTA A LOS GRUPOS DE RIESGOS A QUE SE VACUNEN CONTRA LA GRIPE

El Ministerio de Salud continúa desarrollando la Campaña de Vacunación Antigripal en toda la provincia, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable, frente a las enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.

La vacuna antigripal es gratuita, segura y se encuentra disponible en vacunatorios y centros de salud para los grupos priorizados, establecidos por el Calendario Nacional de Vacunación.

La población objetivo incluye a mujeres embarazadas, puérperas, personas mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal de Salud y trabajadores esenciales.

Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de completar los esquemas de vacunación para disminuir complicaciones, internaciones y casos graves de gripe, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.

Además, recomendaron mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica, ante la aparición de síntomas respiratorios.

«La vacunación salva vidas y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de toda la comunidad», remarcaron desde el Ministerio de Salud.