ANSES: EN CUÁNTO QUEDARÁ LA JUBILACIÓN MÍNIMA Y MÁXIMA EN JUNIO 2026

Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones más altas

La jubilación máxima se ubica en torno a los $2.713.948,18 luego del ajuste que se aplicará en junio, mientras que el medio aguinaldo correspondiente alcanza aproximadamente los $1.356.974,09.

En este segmento de haberes no se contempla el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado únicamente a jubilaciones más bajas.

Su aplicación es escalonada: a medida que el haber se acerca al monto mínimo, el bono se reduce progresivamente hasta desaparecer por completo cuando se supera el umbral establecido, cercano a los $473.317,99.

Cuánto perciben PUAM y pensiones no contributivas

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ubicarse en torno a los $322.654,39. Con la incorporación del bono extraordinario, el ingreso total mensual se eleva a $392.654,39, aunque se le debe sumar el pago del medio aguinaldo, que en este caso es de unos $161.327,20.

Por otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en alrededor de $282.322,60. Al agregarles el bono completo de $70.000, el total mensual asciende a cerca de $352.322,60, sin reducciones ni escalas. En estos casos, el aguinaldo se ubica en torno a los $141.161,30, y el refuerzo extraordinario se cobra en su totalidad.