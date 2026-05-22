EL FMI TRATARÁ HOY LA REVISIÓN DEL ACUERDO PARA DESTRABAR EL GIRO DE 1.000 MILLONES DE DÓLARES
El FMI destacó una vez más el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei y su decisión de sostener el ancla fiscal.
El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, aseguró este jueves que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá esta tarde y que en ese mitin analizará el entendimiento técnico que se cerró a mediados de abril pasado que incluye el posible desembolso por mil millones de dólares.
El país espera este desembolso luego de la aprobación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por 20 mil millones de dólares. El acuerdo técnico necesario para esa aprobación fue anunciado el pasado 15 de abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.
La semana pasada, la vocera del organismo multilateral, Julie Kozack, aseguró que “el personal técnico del FMI y las autoridades del país alcanzaron un acuerdo a mediados de abril y una reunión de Directorio se llevará a cabo la próxima semana (por esta) sobre este tema. Después de la aprobación, un desembolso de mil millones de dólares se va a producir”.
La portavoz volvió a resaltar el programa argentino: “El plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes. El impulso reformista ha ganado fuerza recientemente…Argentina fue recientemente mejorada por una agencia de crédito. Eso ha apoyado la reducción adicional de los spreads que paga Argentina”.
También remarcó el equilibrio presupuestario que defiende el gobierno de Javier Milei al señalar que “las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero”.
Para el FMI este ancla fiscal “es algo que consideramos crítico para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica”.
Además, Kozack recordó que “Argentina ha visto una reducción importante en las tasas de pobreza, que ahora están por debajo del 30%, un mínimo en siete años”.
Adelantó que, como es norma en el organismo, “después de la reunión del directorio, se publicarán los documentos habituales, tanto un comunicado de prensa como, por supuesto, el informe del staff que contendrá muchos de los detalles que están buscando”.