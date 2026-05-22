LUIS CAPUTO CELEBRÓ LA APROBACIÓN DEL FMI PARA GIRAR 1.000 MILLONES DE DÓLARES A LA ARGENTINA
Con un tuit donde asegura que «todo marcha de acuerdo al plan», el ministro de Economía se mostró satisfecho en medio de la crisis interna libertaria.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó la aprobación de la segunda revisión del programa con Argentina, valuado en US$20.000 millones. Por ello, el ministro de Economía Luis Caputo celebró en sus redes sociales: «Acuerdo con el FMI aprobado. ¡TMAP! (todo marcha de acuerdo al plan)».
Con este aval, el organismo liberará un nuevo desembolso de US$1.000 millones. De acuerdo a lo trascendido, la entidad internacional valoró positivamente las mejoras en materia monetaria y cambiaria, además del «impulso reformista» que viene llevando adelante el Gobierno.