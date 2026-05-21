SE PRENDIÓ FUEGO UN COMPLEJO HABITACIONAL DE RESISTENCIA

Varias personas quedaron atrapadas dentro de un edificio y debieron ser rescatadas por los bomberos, en medio de un incendio ocurrido este jueves por la madrugada, en avenida San Martín al 2300, en Resistencia, donde se vivieron momentos de angustia y desesperación.

El alerta ingresó cerca de las 3 de la mañana a través del sistema de emergencias 911. Minutos después, varias dotaciones de Bomberos llegaron al lugar y encontraron un importante foco ígneo en el sector de ingreso del inmueble, donde las llamas afectaban el tendido eléctrico y los tableros de energía.

La situación se volvió crítica por la rápida acumulación de humo que comenzó a invadir los pisos superiores del edificio, complicando la salida de los residentes.

Para evitar mayores riesgos, el suministro eléctrico fue cortado de manera preventiva con colaboración de personal de Secheep, mientras los bomberos avanzaban con las tareas de extinción utilizando equipos especiales y líneas de agua a presión.

En paralelo, junto a Bomberos Voluntarios Zona Sur, los rescatistas ingresaron al complejo habitacional con equipos de respiración autónoma y comenzaron a evacuar departamento por departamento.

Según se informó, fueron inspeccionadas las 12 unidades habitacionales del lugar y varias familias debieron ser asistidas en medio del operativo. Todos los vecinos fueron puestos a resguardo y examinados por médicos del servicio de emergencias 107.

Afortunadamente, no se registraron personas con lesiones graves y los evacuados recibieron el alta en el lugar.

Tras controlar el incendio, los especialistas iniciaron las pericias para determinar cómo se originó el fuego.