ESTE VIERNES: LOTERÍA CHAQUEÑA REALIZARÁ EL SORTEO BENÉFICO Y SOLIDARIO POR LA VIDA
El evento será transmitido en vivo por Somos Uno, Facebook y YouTube Oficial de Lotería Chaqueña.
Este viernes 22, a partir de las 19 horas, se realizará una nueva edición del Sorteo Benéfico y Solidario por la Vida, organizado por Lotería Chaqueña, con transmisión en vivo a través de Somos Uno y las plataformas oficiales del organismo. El sorteo tendrá lugar en la Sala de Sorteos “Vicente Amores”, ubicada en el primer piso del edificio de calle 9 de Julio 145, y se desarrollará bajo la modalidad de extracción por urna, contemplando un total de diez extracciones.
Para esta edición, el programa de premios incluye como primer premio una camioneta Jeep Renegade 0 kilómetro. El segundo premio estará compuesto por una motocicleta XR Tornado 300 cc y un smartphone, mientras que el tercer premio consistirá en un kit de entretenimiento integrado por un Smart TV de 65 pulgadas, una consola PS5 Sony, un parlante Bluetooth Party Box MOD-120 y un sofá de tres cuerpos. Además, se entregarán importantes premios en efectivo: el cuarto premio otorgará 3 millones de pesos; el quinto, 2 millones; y del sexto al décimo premio, un millón de pesos cada uno.
El evento podrá seguirse en directo por la señal de Somos Uno, así como también a través del Facebook y canal oficial de YouTube de Lotería Chaqueña.
Desde el organismo destacaron que esta propuesta representa una herramienta solidaria destinada a colaborar con instituciones de bien público y personas que requieren afrontar tratamientos médicos especiales en distintos puntos de la provincia. En esta edición participan muchas entidades de bien público distribuidas en los 70 municipios chaqueños, que comercializaron más de 98 mil bonos, obteniendo una ganancia del 70 por ciento sobre el valor de venta.
Asimismo, mediante el programa Solidarios por la Vida, se logra asistir a muchas personas que necesitan financiar tratamientos médicos especiales, permitiendo que los beneficiarios accedan a una ganancia equivalente al 90 por ciento del valor comercializado.
Desde Lotería Chaqueña remarcaron que seguirán fortaleciendo estas acciones solidarias y de acompañamiento social en toda la provincia, articulando esfuerzos con instituciones y familias chaqueñas.