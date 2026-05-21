Qué necesita River para clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Si Carabobo empata o pierde ante Blooming: River se asegurará matemáticamente el primer puesto del grupo hoy mismo. Esto se debe a que, con 11 puntos, se volvería inalcanzable tanto para Bragantino (7 pts) como para los venezolanos a falta de una sola fecha.

2. Qué necesita River en la última fecha (Si gana Carabobo hoy)

Si el conjunto de Venezuela se impone esta noche ante los bolivianos, llegará a las 9 unidades y mantendrá con vida la pelea por el grupo. En ese caso, la definición se postergará al miércoles 27 de mayo, cuando el Millonario reciba a Blooming en el Monumental.

Independientemente de lo que pase en las otras canchas, River sigue dependiendo de sí mismo. En la última jornada se coronará primero del grupo si: