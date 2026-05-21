HORROR EN RESISTENCIA: HALLARON EL CUERPO CARBONIZADO DE UNA MUJER EN EL BARRIO 13 DE DICIEMBRE

Este jueves por la mañana se produjo un hallazgo atroz en la zona sur de Resistencia.

Un hombre de 61 años relató que llegó a su domicilio y encontró el cuerpo calcinado de su pareja en el patio de la casa que compartían sobre la calle Carlos Hardy al 2223, en el barrio 13 de Diciembre, en la zona sur de Resistencia.

Según contó el dueño de la casa, él se había retirado a las 7 y regresó cerca de las 11:30, hora en la que se produjo el terrible descubrimiento.

En eso, detalló que la víctima se llamaba Dolores Galarza, de 57 años, y que habría atentado contra su propia vida prendiéndose fuego en el patio trasero.

El cuerpo fue examinado por un equipo del Gabinete Científico y el médico policial en turno. Las primeras investigaciones sugieren que la causa se habría producido por un paro cardiorrespiratorio no traumático provocado por quemaduras graves.