Se sorteó Roland Garros: quiénes serán los rivales de los argentinos en la primera ronda

Mariano Navone , en el mejor momento de su carrera, irá contra el estadounidense Jenson Brooksby.

Francisco Comesaña chocará ante otro norteamericano, Ethan Quinn.

Juan Manuel Cerúndolo se jugará el pase frente al británico Jacob Fearnley.

Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti esperan por rivales que saldrán del cierre de la clasificación (qualy).

Facundo Díaz Acosta, que ya superó la qualy de gran manera, aguarda el sorteo final para conocer en qué casilla del cuadro principal será ubicado.

El cuadro femenino: parada brava para Solana Sierra

Entre las mujeres, Solana Sierra se llevó uno de los cruces más ruidosos del sorteo. La joven argentina jugará en la primera ronda ante la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021. Si bien la europea no pasa por su mejor consistencia en el circuito, sigue siendo un nombre de peso internacional. A ella podría sumarse este viernes Lourdes Carlé, quien disputará la última ronda de la clasificación ante la eslovaca Rebecca Sramková en busca del boleto al cuadro definitivo.