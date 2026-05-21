SE SORTEÓ ROLAND GARROS: QUIÉNES SERÁN LOS RIVALES DE LOS ARGENTINOS EN LA PRIMERA RONDA
El cuadro principal masculino y femenino quedó definido este jueves y la delegación argentina tendrá, al menos, 12 representantes en el polvo de ladrillo francés.
El sorteo de Roland Garros 2026 dejó tela para cortar en las últimas horas. Los tenistas argentinos conocieron sus cruces de primera ronda y el azar determinó que la Legión deba batallarse entre sí desde el primer día, además de emparejar a las principales raquetas con rivales europeos de cuidado.
Los dos preclasificados tienen rivales de riesgo en el Roland Garros
Tomás Etcheverry (23°) y Francisco Cerúndolo (25°) llegan al cuadro principal con la chapa de ser los únicos favoritos argentinos entre los 32 cabezas de serie. Ambos buscan revancha tras haber quedado eliminados temprano en la edición pasada:
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Etcheverry se medirá en su estreno contra el peligroso portugués Nuno Borges.
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Cerúndolo tendrá un debut de alto impacto frente al neerlandés Botic van de Zandschulp, un jugador de golpes potentes que sabe lo que es complicar a los de arriba.
La primera ronda garantizará un argentino en la segunda vuelta pero también dejará a uno en el camino. Sebastián Báez y Román Burruchaga se verán las caras en un duelo netamente albiceleste. Por otra parte, la organización deparó los siguientes cruces para el resto de la delegación de varones:
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Mariano Navone, en el mejor momento de su carrera, irá contra el estadounidense Jenson Brooksby.
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Francisco Comesaña chocará ante otro norteamericano, Ethan Quinn.
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Juan Manuel Cerúndolo se jugará el pase frente al británico Jacob Fearnley.
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Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante y Marco Trungelliti esperan por rivales que saldrán del cierre de la clasificación (qualy).
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Facundo Díaz Acosta, que ya superó la qualy de gran manera, aguarda el sorteo final para conocer en qué casilla del cuadro principal será ubicado.
El cuadro femenino: parada brava para Solana Sierra
Entre las mujeres, Solana Sierra se llevó uno de los cruces más ruidosos del sorteo. La joven argentina jugará en la primera ronda ante la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021. Si bien la europea no pasa por su mejor consistencia en el circuito, sigue siendo un nombre de peso internacional. A ella podría sumarse este viernes Lourdes Carlé, quien disputará la última ronda de la clasificación ante la eslovaca Rebecca Sramková en busca del boleto al cuadro definitivo.