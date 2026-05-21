SÁENZ PEÑA AVANZA EN EL SANEAMIENTO DEL VERTEDERO ACTUAL Y PROYECTA UN NUEVO RELLENO SANITARIO

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña anunció un plan integral para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos y dar una solución definitiva a la disposición final de la basura, ante el límite operativo alcanzado por el actual vertedero controlado.

Como primera medida, se realizará una intervención inmediata en el predio actual con tareas de ordenamiento, compactación y cobertura de residuos mediante maquinaria pesada. El objetivo es reducir focos de incendio, evitar la dispersión de basura y mejorar las condiciones ambientales y de seguridad.

En paralelo, el municipio proyecta la construcción de un nuevo relleno sanitario y un espacio integral de gestión de residuos en un predio municipal de 100 hectáreas, ubicado a unos nueve kilómetros del casco urbano. El futuro sistema incluirá infraestructura para impermeabilización del suelo, tratamiento de líquidos lixiviados y control de gases.

El proyecto será enviado al Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña para avanzar en las herramientas legales y presupuestarias necesarias.

Desde la comuna también pidieron el acompañamiento de los vecinos mediante la separación de residuos en origen, el respeto de los horarios de recolección y la erradicación de basurales clandestinos, en el marco del Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular .