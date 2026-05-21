ESTADOS UNIDOS REFUERZA CONTROLES AEROPORTUARIOS ANTE EL AVANCE DEL BROTE DE ÉBOLA

A su vez, se coordinarán acciones con aerolíneas, socios internacionales y funcionarios en puertos de entrada para identificar y gestionar a viajeros que pudieran haber estado expuestos al virus del ébola.

La revisión de salud pública será más exhaustiva, mientras que se aplicarán restricciones de ingreso para quienes posean pasaportes no estadounidenses y hayan estado en Uganda, República Democrática del Congo o Sudáfrica en los últimos 21 días.

El riesgo inmediato para el público estadounidense en general sigue siendo bajo en este momento, según indicó la agencia, que agregó que continuará evaluando la situación cambiante y podrá ajustar las medidas de salud pública conforme haya más información disponible.

De acuerdo con los CDC, actualmente no existe una vacuna contra el virus Bundibugyo y el tratamiento consiste principalmente en cuidados paliativos.

Hasta el pasado lunes existían informes de 11 casos confirmados y 336 presuntos casos, incluyendo 88 decesos, en la República Democrática del Congo, así como dos casos confirmados, incluyendo un fallecimiento, en Uganda.