Jue. May 21st, 2026

ANSES: EL AUMENTO CONFIRMADO PARA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

por Redaccion J 12 minutos atrás

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.

El aumento confirmado para la Prestación por Desempleo.

El aumento confirmado para la Prestación por Desempleo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.

Cuánto paga ANSES por la prestación por desempleo

El organismo oficializó los nuevos montos para mayo de 2026:

  • Monto mínimo: $ 181.500.
  • Monto máximo: $ 363.000.

El importe exacto varía en cada caso porque ANSES toma como referencia el historial de aportes y los ingresos que tenía el trabajador antes de perder el empleo.

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

  • Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
  • Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:

  • reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral
  • verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.
  • iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.
  • confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación

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