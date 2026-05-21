ANSES: EL AUMENTO CONFIRMADO PARA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:

Trabajadores permanentes : deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.

: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo. Trabajadores de la construcción : se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.

: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años. Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.

Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo: