ANSES: EL AUMENTO CONFIRMADO PARA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el quinto mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $363.000 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.
El organismo previsional preparó el calendario de abril, que contempla un incremento en los haberes de jubilados y pensionados, entre otras prestaciones.
Cuánto paga ANSES por la prestación por desempleo
El organismo oficializó los nuevos montos para mayo de 2026:
- Monto mínimo: $ 181.500.
- Monto máximo: $ 363.000.
El importe exacto varía en cada caso porque ANSES toma como referencia el historial de aportes y los ingresos que tenía el trabajador antes de perder el empleo.
Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo de ANSES está dirigida a distintos tipos de trabajadores:
- Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de aportes registrados dentro de los últimos 3 años previos a la finalización del empleo.
- Trabajadores de la construcción: se exige un mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.
- Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero más de 90 días durante el último año.
Cómo tramitar la prestación por desempleo
ANSES habilita distintos canales para realizar trámites y consultas vinculadas con prestaciones sociales. Los usuarios pueden ingresar al sitio oficial del organismo o acceder mediante la aplicación móvil. La plataforma digital permite consultar expedientes, revisar fechas de cobro y modificar medios de pago.
Pasos a seguir para poder realizar el trámite desde el sitio web del organismo:
- reunir documentación: preparar DNI y el telegrama de despido o documentación laboral
- verificar datos en Mi ANSES: ingresar a anses.gob.ar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar que los datos personales y laborales estén actualizados.
- iniciar el trámite: a través de la plataforma Atención Virtual en la web de ANSES / presencial solicitando un turno previo para presentarse en una oficina de ANSES.
- confirmación: la ANSES analizará la información para aprobar la prestación