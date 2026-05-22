Cortes de luz programados para este viernes: ¿En qué localidades y zonas?

La empresa energética Secheep informó que este viernes 22 de mayo llevará adelante trabajos de mantenimiento en distintas localidades de la provincia, por lo que se producirán cortes programados de energía eléctrica en diferentes franjas horarias.

En Resistencia, las tareas se realizarán de 7.30 a 11 en los barrios Cosecha, San Cayetano, Bancario y zonas aledañas. Además, de 9 a 10 se verá afectado el suministro en los barrios Che Guevara, Villa Don Alberto, Villa Facundo y sectores cercanos.

En Barranqueras, el corte está previsto de 8.30 a 10 y alcanzará al barrio La Toma y alrededores.

Por otra parte, en Juan José Castelli los trabajos se extenderán de 7 a 12.30 y afectarán a los parajes La Gerónima, La Rinconada, El Asustado, La Gloria, El Gramillar, Campo Alto, El Juramento, Campo Florido y El Palmar.

En Tres Isletas, las tareas se desarrollarán de 13 a 18 en el área rural y Quinta 140, mientras que en Corzuela el corte será de 13 a 16 y abarcará tanto la zona urbana como rural de la localidad.

También habrá interrupciones en Miraflores, de 13 a 16.30, en la Comisaría, los barrios Fortaleza y Ebenezer, Lote 93 y Paraje San Antonio.

En Quitilipi, en tanto, el servicio se verá afectado entre las 14 y las 16 en el área céntrica de la ciudad.

Desde la empresa indicaron que estos trabajos son necesarios para el mantenimiento de la red eléctrica, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las precauciones correspondientes durante los horarios informados.