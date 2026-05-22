CAPTURARON AL YAGUARETE «OMBU» PARA PONERLE UN COLLAR Y MONITOREARLO

Días atrás, se registraron ejemplares silvestres de yaguareté en Corrientes y Misiones, lo que representa una buena noticia para la conservación de la especie y una oportunidad para reforzar sus cuidados.

En el caso de Corrientes, se trató de un ejemplar conocido como Ombú, un macho joven de un año y ocho meses, nacido en libertad en Iberá. Tanto el dato de su silvestría como su desplazamiento en la zona del Portal Laguna Iberá, representan una señal positiva del avance de la recuperación de la especie dentro de su ambiente natural.

Recientemente, los equipos técnicos lograron su captura para colocarle un collar de seguimiento satelital. Durante el procedimiento, se le realizó un examen completo, confirmando que se encuentra en perfectas condiciones y pesa 85 kilos, previo a su liberación.

«Este movimiento indica que existen ambientes sanos, corredores naturales y presencia de presas, condiciones fundamentales para que el yaguareté pueda desarrollarse en libertad. Hoy ya hablamos de más de 50 ejemplares libres en Iberá y eso es un logro enorme. No es casualidad, es el resultado de muchos años de trabajo, de monitoreo, de decisiones de conservación y de presencia permanente en el territorio», afirmó el director regional Noreste de Conservación de la Administración de Parques Nacionales (APN), Julián Lentijo.

Además, agregó: «El collar permitirá seguir sus movimientos mediante sistemas satelitales y de radiofrecuencia. Es importante aclarar que no le genera molestias, es un dispositivo muy liviano y fundamental para protegerlo, monitorearlo y acompañar esta etapa de dispersión».

El yaguareté es el felino más grande de América y se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina, donde fue declarado Monumento Natural a nivel nacional, máxima categoría de protección para una especie en el país. Dado que su presencia es considerada un indicador de salud ambiental, ya que necesita grandes extensiones de selva, disponibilidad de presas y baja presión humana para sobrevivir, estos avistajes exponen buenas noticias sobre el estado de conservación de estas áreas y la efectividad de las medidas para su preservación y monitoreo.