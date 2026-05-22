DETUVIERON A TRES PERSONAS POR OBLIGAR A MENDIGAR A UN HOMBRE DE 84 AÑOS

La investigación se inició en noviembre del año pasado a partir de un oficio judicial emitido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de Julián Daniel Ercolini, dirigido al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.

La denuncia advertía que, en el barrio porteño de Mataderos, un adulto mayor era obligado a mendigar en la vía pública y sometido a condiciones de servidumbre para obtener beneficios económicos, tanto mediante el dinero recaudado diariamente como a través de la apropiación ilegal de su jubilación.

A partir de distintas tareas investigativas y análisis de datos, los efectivos federales lograron establecer que la maniobra era coordinada por dos hombres y una mujer mayores de edad, quienes acompañaban y vigilaban constantemente a la víctima para asegurarse de que cumpliera con las exigencias impuestas. Asimismo, los investigadores identificaron un domicilio ubicado sobre la calle Tapalqué al 6100, donde el hombre era alojado en condiciones precarias y de hacinamiento.

Con las pruebas reunidas, el magistrado interventor ordenó el allanamiento del inmueble, procedimiento durante el cual se logró rescatar al damnificado y detener a los tres imputados. Además, se secuestraron credenciales de PAMI, tarjetas de cobro, documentación y un teléfono celular.

Cabe destacar que la víctima, que no mantenía vínculo familiar con los explotadores, debió ser asistida en primera instancia por personal del SAME debido a su extremo estado de vulnerabilidad y al severo deterioro funcional y cognitivo que presentaba. Posteriormente quedó bajo resguardo del equipo interdisciplinario especializado de la Coordinación Nacional de Rescate y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, siendo trasladado al Hospital Municipal Diego Thompson, en el partido bonaerense de General San Martín.

Los detenidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia Federal acusados por el delito de trata de personas.