PRODUCTOS PROHIBIDOS POR SER FALSOS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, prohibió el uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de limpieza de la marca «Maxus» en todo el país, tras detectar que eran vendidos sin registro ante el organismo.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3064/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La investigación se inició a partir de tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT.

Según detalló el organismo, los productos eran promocionados y comercializados a través del sitio web de la firma, redes sociales y plataformas de venta digital. Entre los artículos alcanzados por la prohibición figuran desinfectantes, limpiapisos, lavandina en polvo, limpiadores, cloro granulado y pastillas para piletas, alguicidas, desengrasantes, detergentes lavavajillas, shampoo para autos, jabón para ropa, lustra muebles, ceras, siliconas, suavizantes, quitamanchas y aromatizantes.

La ANMAT indicó que ninguno de los productos se encontraba inscripto oficialmente y que tampoco existían registros habilitantes en la provincia de Buenos Aires.

Durante el expediente, el organismo notificó a la firma vinculada a la marca, con domicilio en la localidad bonaerense de Caseros. Posteriormente, Johana Vanina Otero, señalada como responsable de los productos, comunicó que cesaban la fabricación, distribución y comercialización de la línea «Maxus» hasta regularizar la situación.

Sin embargo, la ANMAT resolvió avanzar con la prohibición preventiva y además ordenó instruir un sumario sanitario contra la firma y su responsable por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

Desde el organismo explicaron que la decisión busca proteger a consumidores y usuarios, debido a que se desconocen las condiciones de elaboración y seguridad de los productos comercializados.