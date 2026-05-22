INVESTIGAN UN PRESUNTO CHOQUE ENTRE UNA MOTO Y EL TREN DE PASAJEROS

La Policía del Chaco investiga un siniestro vial ocurrido el miércoles por la noche, en el paso a nivel ubicado en calles Buenos Aires y La Plata, en Charata, donde un motociclista habría colisionado con una formación del tren de pasajeros ex Sefecha.

El hecho se registró alrededor de las 21:30 y fue intervenido por personal de la Comisaría Primera de Charata. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron únicamente restos de motopartes, presumiblemente pertenecientes a una motocicleta, sin hallar el vehículo completo.

En simultáneo, desde el hospital local informaron el ingreso en ambulancia de César Alarcón, de 19 años, estudiante y domiciliado en el barrio Arrudi de Charata, quien presentaba lesiones leves compatibles con un accidente vial.

Según el informe médico, el joven sufrió una herida cortante de tres centímetros en la región parietal derecha, por la que recibió dos puntos de sutura, además de escoriaciones en la rodilla izquierda y en la zona superciliar izquierda. También se dispuso la realización de placas radiográficas de cráneo y cervicales para descartar lesiones óseas.

La formación involucrada corresponde al Tren 5502, integrado por los coches motores CAU801, CU801 y CMU5801, conducido por Jonathan Quiroga, de 28 años. El maquinista manifestó a los investigadores que no percibió impacto alguno mientras circulaba y dijo desconocer cómo ocurrió el hecho.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Charata, se ordenó el secuestro de los elementos hallados en el lugar, la inspección de la formación ferroviaria para detectar posibles daños y la recepción de declaración testimonial al joven lesionado.

En la causa también intervino personal de Criminalística y efectivos de la Comisaría de General Pinedo.