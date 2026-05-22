INTENSA BÚSQUEDA DE UN ADOLESCENTE DESAPARECIDO EN JUAN JOSÉ CASTELLI

La Policía del Chaco activó el Protocolo de Búsqueda de Personas para dar con el paradero de Juan Pablo Ruiz, de 15 años, quien se ausentó de la UPI sin autorización.



La Policía del Chaco solicita la colaboración urgente de la comunidad para localizar a Juan Pablo Ruiz, un adolescente de 15 años que permanece desaparecido desde la tarde del miércoles 21 de mayo.

Según informaron fuentes policiales, el menor se ausentó alrededor de las 14:30 horas desde la sede de la Unidad de Protección Integral (UPI), ubicada en avenida Perón y Padre Holzer de la ciudad de Juan José Castelli, sin autorización ni acompañamiento de los profesionales responsables.

De acuerdo al parte oficial, Juan Pablo presenta tez oscura, cabello negro, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,80 metros. Además, posee dentadura pareja y no tiene tatuajes ni piercings visibles.

Al momento de su desaparición vestía un conjunto deportivo tipo jogging color negro, compuesto por campera y pantalón con dos rayas blancas laterales, además de una gorra negra y zapatillas de color no precisado.

Las autoridades indicaron que el adolescente no posee teléfono celular, lo que dificulta las tareas de localización.

En la causa interviene el Equipo Fiscal Nº 2, a cargo del doctor Gerónimo Roggero, y se encuentra activado el Protocolo de Búsqueda de Personas.

Desde la fuerza provincial solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero del menor que se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911, a la comisaría más cercana o directamente con la Comisaría Primera de Juan José Castelli.

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión pública para acelerar la búsqueda y lograr encontrar al adolescente sano y salvo.

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