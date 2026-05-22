Vie. May 22nd, 2026

FUERTE CHOQUE EN RUTA 16

por Redaccion J 2 horas atrás

Fuerte choque por la Ruta 16: uno de los conductores sufrió traumatismo de cráneo

El siniestro vial se dio este jueves por la noche, tras la colisión entre un automóvil y un camión con acoplado. El sujeto fue trasladado al hospital de la zona.

Choque por la Ruta 16.

Este jueves por la noche, cerca de las 20:40, se produjo un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 282. Los vehículos involucrados fueron un Toyota Yaris rojo y un camión Ford 700 con acoplado.

Choque por la Ruta 16.

El conductor del automóvil, de 44 años, sufrió un traumatismo de cráneo leve y fue trasladado primero al hospital de Los Frentones y luego derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para estudios de mayor complejidad.

En tanto, el conductor y el acompañante del camión no presentaron lesiones y se descartó consumo de alcohol. 

Choque por la Ruta 16.

La Policía realizó las actuaciones correspondientes y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N° 4 de Sáenz Peña.

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