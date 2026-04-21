UN FAMOSO TORERO ESPAÑOL SUFRIÓ UNA BRUTAL CORNADA DURANTE UN EVENTO EN SEVILLA: LA HERIDA ES DE 10 CENTÍMETROS

La cirugía consistió en un lavado de la herida y la reparación del daño interno, incluyendo la reconstrucción de la pared rectal y del aparato esfinteriano. También se colocó un drenaje en la zona afectada.

No es la primera vez que el torero sufre una lesión de esta gravedad. En agosto de 2025, durante las Fiestas de la Peregrina de Pontevedra, recibió una cornada en el muslo derecho con desgarro del abductor. A este antecedente se suma el de agosto de 2013, cuando otra cornada en el muslo izquierdo le provocó severos destrozos musculares.

Plaza de la Maestranza

Considerada la segunda plaza más importante de España después de Las Ventas en Madrid,la Plaza de la Maestranza alberga hasta el 27 de septiembre la temporada taurina de Sevilla.

Según la página On Sevilla, se organizaron veinticinco festejos de abono distribuidos en dieciocho corridas de toros –incluyendo las de la Feria de Abril, el Corpus y la Feria de San Miguel-, una de rejones y seis novilladas. Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega y Pablo Aguado, torearán en cuatro corridas.