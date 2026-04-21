POR QUÉ VICTORIA VILLARRUEL SE BAJÓ A ÚLTIMO MOMENTO DE LA MISA EN HONOR AL PAPA FRANCISCO
La ausencia de la vicepresidenta, especialmente teniendo en cuenta el viaje de Javier Milei, sembró todo tipo de especulaciones en relación a Manuel Adorni.
A pesar de haber ratificado su presencia previamente, la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió no asistir a la misa en honor al papa Francisco realizada este martes en Luján y lo informó a último momento. Tras conocerse que no estaría presente, se desataron todo tipo de especulaciones, la mayoría de las cuales apuntaron a la figura de Manuel Adorni.
Y es que muchos consideran que Villarruel no quiso ser vista al lado del jefe de Gabinete, teniendo en cuenta que enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Con esta postura, la titular del Senado declinó el asiento en la primera fila que la Conferencia Episcopal Argentina había dispuesto para la comitiva oficial.
Cabe señalar que la relación entre Victoria Villarruel y el núcleo duro del Gobierno atraviesa hoy su punto de mayor tensión histórica. Lo que comenzó como diferencias de agenda se ha transformado en una ruptura política total.
En relación a Adorni, la vicepresidenta pareciera querer despegar su imagen de cualquier sospecha de corrupción. Por eso se cree que, al enterarse de que debía sentarse al lado de Adorni en la Basílica de Luján, decidió bajarse a último momento.
Su entorno fue lapidario: “No puede estar sentada allí, de ningún modo”, haciendo referencia a que no compartirá una foto de «unidad» con un funcionario bajo la lupa judicial.
Quiénes sí asistieron del Gobierno
En el sector principal, los lugares asignados para el Poder Ejecutivo fueron ocupados por el ya mencionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Baja, Martín Menem; el referente del Senado, Bartolomé Abdala; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
En las filas posteriores se ubicaron otros funcionarios clave como Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud), junto al secretario de Culto, Agustín Caulo.
El evento también funcionó como un punto de encuentro político transversal, contando con la participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof y diversos legisladores de la oposición.