Por qué Victoria Villarruel se bajó a último momento de la misa en honor al papa Francisco

Quiénes sí asistieron del Gobierno

En el sector principal, los lugares asignados para el Poder Ejecutivo fueron ocupados por el ya mencionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Baja, Martín Menem; el referente del Senado, Bartolomé Abdala; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

En las filas posteriores se ubicaron otros funcionarios clave como Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mario Lugones (Salud), junto al secretario de Culto, Agustín Caulo.

El evento también funcionó como un punto de encuentro político transversal, contando con la participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof y diversos legisladores de la oposición.