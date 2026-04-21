Mié. Abr 22nd, 2026

TRAGEDIA EN UNA ESCUELA EN CÓRDOBA: UN NENE DE 11 AÑOS, SE DESCOMPENSÓ EN EL RECREO Y MURIÓ

por Redaccion J 8 horas atrás

Lo trasladaron al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, pero poco después de su ingreso se constató su fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

El nene ingresó al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia pero poco después se constató su fallecimiento. (Foto: Google Street View)
El nene ingresó al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia pero poco después se constató su fallecimiento. (Foto: Google Street View)

Un nene de 11 años murió en un colegio de Córdoba luego de descompensarse mientras jugaba a la pelota con sus compañeros.

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 11, en la escuela primaria “Gral. José de San Martín” de la localidad de La Calera.

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