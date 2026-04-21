TRAGEDIA EN UNA ESCUELA EN CÓRDOBA: UN NENE DE 11 AÑOS, SE DESCOMPENSÓ EN EL RECREO Y MURIÓ
Lo trasladaron al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, pero poco después de su ingreso se constató su fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.
Un nene de 11 años murió en un colegio de Córdoba luego de descompensarse mientras jugaba a la pelota con sus compañeros.
El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 11, en la escuela primaria “Gral. José de San Martín” de la localidad de La Calera.