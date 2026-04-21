TRAGEDIA EN UNA ESCUELA EN CÓRDOBA: UN NENE DE 11 AÑOS, SE DESCOMPENSÓ EN EL RECREO Y MURIÓ

El nene ingresó al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia pero poco después se constató su fallecimiento. (Foto: Google Street View)

Un nene de 11 años murió en un colegio de Córdoba luego de descompensarse mientras jugaba a la pelota con sus compañeros.

El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 11, en la escuela primaria “Gral. José de San Martín” de la localidad de La Calera.