DIVISION SEGURIDAD HOSPITALARIA SE LLEVARON SU TELÉFONO CUANDO FUE A VISITAR A SU FAMILIAR, LOS AGENTES ATRAPARON AL AUTOR

Tras el aviso, los uniformados cercaron las salidas del nosocomio y demoraron a un joven de 27 años con el teléfono denunciado, fue puesto ante la justicia.

Alrededor de las 17 los efectivos de la División Seguridad Hospitalaria acudieron al sector de la sala de espera de la Pastilla 9. Allí una mujer informó que fue a visitar a su familiar y un joven sustrajo de su cartera un teléfono celular. Dio las descripciones del hombre y hacia dónde se dirigió.

Inmediatamente los agentes informaron a sus colegas que se apostaron en todas las salidas del lugar. En un momento dado vieron a un sujeto con las mismas características, lo demoraron. Al exhibir sus pertenencias dieron cuenta que tenía el teléfono denunciado, se trataba de un Zte Blade a 71, procedieron al secuestro y a la conducción del demorado de 27 años.

Finalmente, la fiscalía en turno dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión por la causa Supuesto Hurto en Grado de Tentativa, y que el celular sea devuelto a su dueña.

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