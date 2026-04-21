ARCA: cuáles son las escalas y montos confirmados para mayo 2026

Vencimientos y cumplimiento

Por lo general, el vencimiento del Monotributo se ubica cerca del día 20 de cada mes, según lo establece la ARCA. Respetar esa fecha es clave para evitar intereses y recargos que pueden crecer rápido si se acumulan. En este escenario, cada vez más contribuyentes eligen el débito automático, una herramienta práctica para mantenerse al día y no pasar por alto el pago mensual.

Topes y control de ingresos

Las escalas de facturación del Monotributo también fueron ajustadas por la ARCA en línea con la inflación, lo que permite a algunos contribuyentes sostener su categoría pese al aumento de ingresos nominales. Sin embargo, exceder esos límites de facturación implica saltar al régimen general, donde la carga impositiva es considerablemente más alta. En ese contexto, llevar un control preciso de los ingresos sigue siendo determinante dentro del sistema.