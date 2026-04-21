ANSES: QUIÉNES SON LOS GRUPOS DE JUBILADOS QUE NO COBRARÁN EL BONO ESPECIAL EN ABRIL
El organismo gubernamental definió a las personas que dejan de percibir el refuerzo económico. Conocé quiénes acceden al monto completo o el proporcional.
Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026
El bono completo de $70 mil está destinado a quienes reciben la jubilación mínima o las pensiones más bajas. En abril de 2026, el haber mínimo es de $380.319.
Este grupo incluye a los jubilados del sistema general, pensionados (como quienes perciben Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y beneficiarios con ingresos iguales al monto mínimo.
De esta manera, el bono se suma al haber mensual automáticamente, sin que el beneficiario tenga que relizar un trámite adicional, resultando en un total de $450.319.
- Jubilación mínima: $380.319,31 + $70.000: $450.319,31
- Pensión Universal para el Adulto Mayor: $304.255,44 + $70.000: $374.255,44
- Pensiones No Contributivas: $ 266.223,52 + $70.000: $ 336.223,52
- Pensión Madre de 7 hijos: $380.319,31 + $70.000: $450.319,31
Quiénes no cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026
Los beneficiarios de prestaciones que quedan excluidos del bono son los jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31, los titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superan el límite, y los beneficiarios de más de un haber previsional cuyo ingreso total excede el tope límite.