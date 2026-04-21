ANSES: QUIÉNES SON LOS GRUPOS DE JUBILADOS QUE NO COBRARÁN EL BONO ESPECIAL EN ABRIL

Los grupos de jubilados que no cobrarán el bono especial en abril.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que a partir de abril de 2026 algunos jubilados y pensionados dejarán de percibir el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo económico que se venía otorgando para acompañar los ingresos más bajos del sistema previsional.

Una vez más se confirma el bono para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026 El bono completo de $70 mil está destinado a quienes reciben la jubilación mínima o las pensiones más bajas. En abril de 2026, el haber mínimo es de $380.319.

Este grupo incluye a los jubilados del sistema general, pensionados (como quienes perciben Pensiones No Contributivas o la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y beneficiarios con ingresos iguales al monto mínimo.

De esta manera, el bono se suma al haber mensual automáticamente, sin que el beneficiario tenga que relizar un trámite adicional, resultando en un total de $450.319.