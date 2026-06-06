UCRANIA LANZÓ CIENTOS DE DRONES CONTRA SAN PETERSBURGO Y DAÑÓ UNA BASE NAVAL RUSA Y UN DEPÓSITO DE PETRÓLEO

Ucrania lanzó cientos de drones contra Rusia en las primeras horas de este sábado, muchos de ellos contra la región de San Petersburgo, donde se celebró el último día del foro económico más importante del país.

Los ataques dejaron al menos un muerto y provocaron el incendio de un depósito de petróleo en el sur.

Se trata del segundo ataque ucraniano contra la ciudad en menos de una semana, y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) afirmó que golpearon una base naval.

Rusia y Ucrania intensificaron los ataques con drones en los últimos meses, mientras los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra, que está en su quinto año, siguen estancados.

El viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazó la propuesta de reunirse de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que le acusó de elegir “nuevamente la guerra”.

Según el Ministerio de Defensa ruso, las defensas antiaéreas interceptaron el sábado un total de 376 drones “sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazán, Smolensk, Tver y Tula, la región de Moscú, la República de Crimea, la República de Abjasia, y sobre las aguas de los mares de Azov y Negro”.

Rusia informó que sus defensas antiaéreas interceptaron el sábado un total de 376 drones (Foto: Televisión Pública de Azerbaiyán/REUTERS.)

Más de 140 fueron derribados en la región de Leningrado, que rodea San Petersburgo, según el gobernador Aleksandr Drozdenko.

Por su parte, el gobernador de la segunda ciudad rusa, Aleksandr Beglov, emitió una llamada inusual a los residentes para que permanecieran en sus hogares durante el ataque.

“Las defensas antiaéreas rusas evitaron cualquier daño. El estado de tres heridos se evalúa como leve y han sido dados de alta”, declaró.

El SBU afirmó que habían atacado la base naval de Kronstadt, así como “el 15º Arsenal de la Armada rusa en la región de Leningrado”.

En el sur ruso, en la ciudad de Ust-Labinsk, los drones provocaron un incendio en un depósito de petróleo.

Y en la región occidental de Tver, los restos de un dron mataron a un hombre, según funcionarios locales.

La declaración del mandatario ucraniano

Zelenski describió los ataques como una “respuesta justa” a la agresión rusa contra Ucrania.

“Es hora de terminar esta guerra. Pero el gobernante de Rusia quiere seguir luchando. Por eso, las sanciones ucranianas contra esta agresión están funcionando”, declaró en X.

Los ataques se producen un día después de que Putin rechazara una reunión con Zelenski.

Drones rusos mataron a cuatro personas al impactar contra una fábrica de productos lácteos cerca de Kiev el viernes 5 de junio. (Foto: AFP/Ukrainian Emergency Service).

El viernes, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), un evento conocido como el “Davos ruso”, Putin dijo que no le veía “sentido” a reunirse con el líder ucraniano hasta que se acuerde la paz.

“Putin perdió su oportunidad de salir de su guerra fallida”, replicó el sábado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga.

Cientos de miles de personas han muerto desde el inicio de la ofensiva a gran escala en Ucrania en febrero de 2022, que Rusia denomina “operación militar especial”.

Amplias zonas del este y sur de Ucrania fueron destruidas y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares en la campaña de cuatro años con la que Moscú esperaba derrocar en cuestión de días el gobierno de Kiev.

En paralelo, Rusia reanudó este sábado sus ataques contra Ucrania.

Un dron ruso mató a un hombre de 64 años en la región meridional de Nicolaiev, mientras que un ataque en la cercana región de Zaporiyia hirió a un niño de 10 años y a su padre, según las autoridades regionales.

También en la región de Zaporiyia, las autoridades encontraron los cuerpos de dos hombres que habían desaparecido tras un ataque, declaró el gobernador regional, Ivan Fedorov.

En la región central de Dnipropetrovsk, los ataques con drones y artillería rusa mataron a una persona y dejaron a otras tres heridas, indicó el gobernador regional, Oleksandr Ganzha, en Telegram.