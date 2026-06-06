ANSES: LOS BENEFICIARIOS QUE PODRÁN ACCEDER HASTA $105.000 DURANTE JUNIO

Paralelamente, el portal del programa comenzó a modificar progresivamente las evaluaciones, reemplazando la leyenda «En evaluación» por «Aprobado» para quienes ya fueron incorporados.

Como consecuencia de los plazos administrativos vinculados al proceso de adjudicación, los nuevos beneficiarios recibirán este mes un pago acumulado correspondiente a las cuotas de marzo, abril y mayo. Dado que la beca mantiene un valor mensual de $35.000, el monto final dependerá de la categoría en la que se encuentre cada estudiante.

Los alumnos avanzados de carreras de nivel superior y de Enfermería percibirán la totalidad del beneficio, por lo que cobrarán $105.000 por los tres meses adeudados. En cambio, quienes ingresan por primera vez al nivel superior o pertenecen a la línea Progresar Obligatorio recibirán el 80% de cada cuota, acumulando $84.000. El 20% restante, equivalente a $21.000, permanecerá retenido y será abonado al finalizar el año una vez acreditada la regularidad académica.

Por otra parte, quienes todavía no visualicen la aprobación de su solicitud deben tener en cuenta que el proceso de incorporación se desarrolla de manera gradual.