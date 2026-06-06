ANSES: LOS BENEFICIARIOS QUE PODRÁN ACCEDER HASTA $105.000 DURANTE JUNIO
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En junio, tras el aumento del 2,9% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Qué titulares de las Becas Progresar de ANSES pueden recibir más de $100.000 en junio 2026
Mientras la plataforma oficial continúa mostrando el estado «En evaluación» para numerosos solicitantes, existe una alternativa que permite anticipar si la beca ya fue otorgada. Se trata de la Certificación Negativa de ANSES, una herramienta que actualmente funciona como un indicador rápido del alta en el programa.
Al ingresar el número de CUIL y consultar el período correspondiente a mayo de 2026, los estudiantes pueden verificar si aparece mencionada la prestación de Becas Progresar. Cuando el beneficio figura reflejado en el sistema, significa que la aprobación ya fue validada por el organismo, incluso si la plataforma principal aún no actualizó el estado de la solicitud.
Paralelamente, el portal del programa comenzó a modificar progresivamente las evaluaciones, reemplazando la leyenda «En evaluación» por «Aprobado» para quienes ya fueron incorporados.
Como consecuencia de los plazos administrativos vinculados al proceso de adjudicación, los nuevos beneficiarios recibirán este mes un pago acumulado correspondiente a las cuotas de marzo, abril y mayo. Dado que la beca mantiene un valor mensual de $35.000, el monto final dependerá de la categoría en la que se encuentre cada estudiante.
Los alumnos avanzados de carreras de nivel superior y de Enfermería percibirán la totalidad del beneficio, por lo que cobrarán $105.000 por los tres meses adeudados. En cambio, quienes ingresan por primera vez al nivel superior o pertenecen a la línea Progresar Obligatorio recibirán el 80% de cada cuota, acumulando $84.000. El 20% restante, equivalente a $21.000, permanecerá retenido y será abonado al finalizar el año una vez acreditada la regularidad académica.
Por otra parte, quienes todavía no visualicen la aprobación de su solicitud deben tener en cuenta que el proceso de incorporación se desarrolla de manera gradual.