ZDERO ANTE LA UCR: «NO NECESITO TIBIOS NI CAGONES, NECESITO CORAJE»

La Unión Cívica Radical del Chaco realizó este sábado el acto de asunción de sus nuevas autoridades partidarias, encabezadas por Hugo Maldonado como presidente del Comité Provincial.

La ceremonia contó con la presencia de dirigentes nacionales, intendentes, legisladores, concejales, militantes y referentes de distintos puntos de la provincia.

Durante el acto, el presidente mandato cumplido de la UCR Chaco y gobernador de la provincia, Leandro Zdero, agradeció el acompañamiento de la militancia radical y destacó el esfuerzo colectivo que permitió construir una alternativa de gobierno para el Chaco. «Lo que hemos logrado nos costó mucho. Fueron años de atraso educativo, de deterioro de la salud, de inseguridad y de un Estado que miraba para otro lado, mientras avanzaban las mafias y el narcotráfico. Por eso, tenemos la responsabilidad de defender este cambio y seguir construyendo un futuro mejor para todos los chaqueños», expresó.

Leandro Zdero le habló a la militancia.

Zdero valoró la incorporación de ciudadanos provenientes de distintos espacios políticos y de sectores independientes que acompañaron el proyecto de transformación provincial, destacando la necesidad de mantener la unidad, la humildad y el compromiso para consolidar el rumbo iniciado.

Asimismo, remarcó los avances alcanzados en áreas clave como educación, salud, seguridad y producción. En ese sentido, recordó que la provincia se encontraba entre las últimas del país en calidad educativa y señaló que ya se observan mejoras concretas a partir de las políticas implementadas.

También destacó la recuperación del sistema sanitario y las acciones impulsadas para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad pública. «Ordenamos el Chaco y vamos por ese rumbo. Terminamos con privilegios que durante años beneficiaron a unos pocos y trabajamos para devolverle dignidad a los chaqueños a través del esfuerzo, el trabajo y la educación», afirmó.

Hugo Maldonado.

Por su parte, el flamante presidente de la UCR Chaco, Hugo Maldonado, asumió el compromiso de fortalecer la vida partidaria en todo el territorio provincial y consolidar la unidad alcanzada dentro del radicalismo. «Este comité es fruto de la inteligencia y la madurez de los distintos sectores internos que decidieron poner por encima de cualquier diferencia al partido y a la responsabilidad que tenemos como fuerza de gobierno», sostuvo.

Maldonado aseguró que la nueva conducción tendrá una fuerte presencia territorial, promoviendo el diálogo permanente con afiliados, dirigentes y ciudadanos de toda la provincia. Además, respaldó la gestión provincial y cuestionó a quienes intentan desestabilizar el proceso de transformación iniciado en diciembre de 2023.

«El radicalismo tiene que estar donde hay una necesidad, donde hay una demanda y donde hace falta llevar esperanza. Vamos a recorrer cada rincón de la provincia para escuchar, dialogar y construir consensos», afirmó.

UCR.

Finalmente, destacó los logros obtenidos por el partido durante los últimos años y convocó a toda la militancia a trabajar con vistas a los desafíos electorales de 2027.

«Tenemos experiencia, tenemos convicciones y tenemos un gobierno que está ordenando la provincia. Vamos a fortalecer el radicalismo y a construir la fuerza necesaria para seguir transformando el Chaco», concluyó.