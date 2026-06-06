CONTUNDENTE ADVERTENCIA DE LA CGT POR LA IA: «JUSTICIA SOCIAL ARTIFICIAL»

Gerardo Martínez apoyó sus argumentos en la Encíclica Magnífica Humanitas del Papa León XIV, que llama a proteger a las personas frente a las máquinas. “Toda implementación de automatización debe estar respaldada por medidas verificables de preservación del empleo, recapacitación y participación de los trabajadores y del conjunto de la sociedad”, afirmó el dirigente, retomando el texto papal. Y añadió: “Acogemos esa encíclica porque coincide con nuestra postura histórica desde el sindicalismo”.

Desde la CGT subrayaron que el desafío no es tecnológico sino político. La organización sostuvo que el debate sobre la IA debe inscribirse en una agenda más amplia de un nuevo contrato social, basado en trabajo digno, distribución equitativa de la riqueza, protección social universal, acceso democrático al conocimiento, formación permanente y soberanía tecnológica. Advirtieron que si los incrementos de productividad derivados de la IA son absorbidos exclusivamente por quienes dominan el capital, los datos y las plataformas, la distancia entre el avance tecnológico y el progreso social se transformará en una de las principales causas de desigualdad en el siglo XXI.

Durante su exposición ante la OIT, Martínez también hizo referencia a la situación interna de Argentina. Cuestionó al gobierno por “desatender demandas urgentes”, profundizar el ajuste que erosiona el poder adquisitivo y promover una reforma laboral “pro patronal que elimina derechos”. “En acuerdo con gobiernos provinciales, el oficialismo aprobó la ley de reforma laboral que es celebrada por los empresarios oportunistas”, denunció. Y reclamó: “No al cepo salarial. Exigimos el libre ejercicio de la negociación colectiva”.

El dirigente concluyó su discurso con un llamado al diálogo social sostenido, al que definió como “llave maestra” para resolver los problemas estructurales del país. “Gobernar es crear trabajo digno y decente. Quienes gobiernan en esta etapa deben entender que el pueblo argentino apuesta a un país con sana administración, transparencia, integridad e igualdad”, cerró Martínez, en una intervención que ubicó a la CGT en el debate global sobre el futuro del trabajo frente a la revolución tecnológica.»