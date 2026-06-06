EDUCACIÓN OFRECERÁ 39 CARGOS DE SUPERVISORES DE NIVEL PRIMARIO EN TODA LA PROVINCIA

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Descentralización Educativa, realizará este lunes 8 de junio el acto de ofrecimiento para la designación de 39 cargos de supervisores de Nivel Primario común en distintas regionales educativas del Chaco.

La actividad se llevará a cabo a las 12, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela de Educación Secundaria N° 67, ubicada en la intersección de avenida San Martín y calle Franklin de la ciudad de Resistencia.

El orden de mérito de los directores titulares y docentes en condiciones de acceder a estos cargos fue elaborado por la Junta de Clasificación de Nivel Primario y notificado oportunamente a los aspirantes, conforme a la normativa vigente.

Desde la cartera educativa destacaron la importancia de esta instancia, ampliamente esperada por directores y vicedirectores de instituciones primarias que cuentan con las trayectorias y requisitos establecidos en la Ley Provincial N° 647-E, Estatuto del Docente, y sus decretos reglamentarios.

La cobertura de estos cargos representa un paso significativo en el fortalecimiento de la gestión educativa y constituye, para muchos docentes, la culminación de una extensa carrera profesional dedicada a la enseñanza y al servicio educativo en la provincia.

Relacionado