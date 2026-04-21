RECUPERAN UNA MOTOCICLETA ROBADA Y DETIENEN AL SUPUESTO AUTOR EN GANCEDO

El rodado había sido sustraído durante la madrugada y hallado horas después en una vivienda de la localidad vecina.

Personal de la Comisaría de Santa Sylvina logró esclarecer el robo de una motocicleta denunciado este martes por un comerciante de 28 años.El damnificado informó que había dejado su Honda Wave 110 estacionada frente a su domicilio sin medidas de seguridad y, al levantarse, constató que había sido robada.

Tras tareas investigativas y registros de cámaras de seguridad, los efectivos reunieron información que indicaba que el vehículo había sido trasladado hacia Gancedo. De inmediato, los efectivos policiales se dirigieron hasta esa localidad y trabajaron en conjunto con personal de la Comisaría de Gancedo.

Seguidamente localizaron la motocicleta, en una vivienda del barrio Anses, lograron demorar a un joven de 20 años y secuestrar la motocicleta, que se encontraba oculta en una construcción.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el rodado fue recuperado y restituido a su propietario y sujeto fue notificado de su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”.

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