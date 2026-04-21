QUIÉN ES LEO FLORES, LA JOYA DE BOCA ELOGIADA POR LEANDRO PAREDES TRAS EL SUPERCLÁSICO EN EL MONUMENTAL
Leo Flores, delantero de Boca, fue elogiado por el campeón del mundo tras el Superclásico. Su historia, contrato profesional y presente en Reserva lo destacan.
Las repercusiones del Superclásico en el estadio Monumental dejaron más que la victoria de Boca por 1-0. Luego del encuentro, Leandro Paredes dialogó con el streamer Davoo Xeneize y, además de analizar el presente del equipo, puso el foco en los juveniles que empujan desde abajo.
En ese contexto, el capitán xeneize no dudó en destacar a Leonel Flores, delantero de la Reserva que viene mostrando un gran nivel. «Hay un chico en la Reserva, Leo Flores, que juega muy muy bien. Hay mucho nivel», aseguró el mediocampista, marcando su confianza en el potencial del atacante.
Nacido en 2007 en Béccar, provincia de Buenos Aires, Flores llegó a Boca con apenas siete años. Desde sus primeros pasos en infantiles, su crecimiento estuvo sostenido por la constancia y el sacrificio. Durante gran parte de su formación, el juvenil se levantaba a las 5:30 para viajar a entrenar, una rutina que reflejó desde temprano su compromiso. Esa mentalidad lo acompañó en cada categoría, entendiendo la exigencia que implica vestir la camiseta azul y oro.
Una de sus principales virtudes es la pegada. En la octava fecha del torneo de Reserva, fue protagonista de un gol olímpico frente a Platense que sorprendió a todos y confirmó su precisión. Su salto deportivo se dio con fuerza en 2023, cuando bajo la conducción de Antonio Barijho en Séptima División fue clave en la obtención del campeonato. Su rendimiento lo llevó rápidamente a ser promovido a la Reserva.
El 10 de septiembre de 2024, el Consejo de Fútbol respaldó su proyección con la firma de su primer contrato profesional junto a Raúl Cascini. Aunque todavía no debutó en Primera, ya integró convocatorias bajo la conducción de Claudio Ubeda, lo que marca que está en consideración.
El radar de Paredes no se detuvo únicamente en Flores. El volante también reconoció el nivel de otros talentos: «Camilo Rey Domenech es uno, Dylan Gorosito es otro. El caso de Tomy (Aranda), no hace falta que lo diga«, soltó el 5.