Renunció una funcionaria de Donald Trump tras ser acusada de usar vuelos oficiales para viajes personales

La hasta ahora secretaria de Trabajo de los Estados Unidos, Lori Chavez-DeRemer, anunció el lunes de esta semana su retiro del Gabinete de Donald Trump para volver al sector privado mientras avanza la investigación en su contra por supuesta conducta indebida en el ejercicio de la función pública.

«Ha sido un honor y un privilegio servir en esta Administración histórica y trabajar para el mejor Presidente de mi vida», expresó Chavez-DeRemer en X, donde también recordó sus humildes inicios cosechando duraznos en California y quiso resaltar los logros de su gestión. Esto último fue lo más difícil.

Es que Chavez-DeRemer está acusada de conducta indebida y abuso de su poder como funcionaria pública, delitos que se presentaron en forma de viajes personales en vuelos oficiales, una relación extramarital con un miembro de su equipo de seguridad y hasta supuestos eventos en un strip club (un cabaret) con sus subordinados de la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos, informó el sitio ABC News.

Todas esas acusaciones le valieron una investigación a cargo de personal de la Oficina del Inspector General (OIG), aunque la ahora exfuncionaria aseguró en un posteo de X que son «acusaciones» impulsadas por «actores en altos niveles del deep state» para desacreditar la agenda del presidente, Donald Trump.

Kristi Noem.