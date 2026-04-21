Javier Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro a un año del fallecimiento del papa Francisco

Misa en Luján a un año del fallecimiento del papa Francisco: a qué hora es y quiénes asistirán

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, este martes se realizarán una serie de homenajes, entre ellos una misa en la Basílica de Luján que contará con la presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel y de Agustín Caulo, el secretario de Culto y Civilización de la Nación.

La celebración estará encabezada por Marcelo Colombo, actual titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), quien liderará la misa en memoria del Sumo Pontífice argentino. Según se informó, el encuentro se desarrollará bajo los lemas “memoria agradecida” y “compromiso misionero”, en línea con el legado pastoral de Bergoglio.

En representación del Gobierno nacional asistirán Villarruel y Caulo. La presencia de ambos funcionarios se da en el marco del viaje oficial que realizan el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno a Israel, lo que les impedirá participar del acto central. No obstante, fuentes oficiales no descartan que se sumen otros integrantes del Ejecutivo.

Por su parte, también confirmaron su asistencia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el mandatario riojano Ricardo Quintela, así como dirigentes de la CGT y referentes de movimientos sociales.

Desde la Iglesia, participará la totalidad del episcopado argentino junto a la Comisión Ejecutiva de la CEA, integrada por el cardenal Ángel Rossi, el monseñor César Fernández y el monseñor Raúl Pizarro.

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina destacó que la convocatoria busca reunir a la comunidad en “un gesto de fe, gratitud y esperanza”, al tiempo que remarcó la importancia de recordar el mensaje de Francisco, centrado en una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los sectores más vulnerables.

Homenajes al papa Francisco en la Ciudad de Buenos Aires

A las 11:00 h se plantará un ejemplar de Olivo en la Plaza Flores como símbolo de encuentro.

La misa central se llevará a cabo desde las 20 en la Basílica San José de Flores, sitio donde Bergoglio decidió su vocación sacerdotal. Estará presidida por Monseñor Jorge García Cuerva, Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.

Homenaje al papa Francisco en el Obelisco: «Nadie se salva solo»

Bajo el lema de recordar a quien fuera el «porteño más famoso del mundo», el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció para este martes 21 de abril una serie de actividades para homenajear al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Desde las 20:00 h y hasta la madrugada, se proyectará sobre el Obelisco la frase “Nadie se salva solo”, una de las enseñanzas más potentes de su pontificado que convoca a la solidaridad y el compromiso colectivo.

«En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien», expresó Jorge Macri durante el anuncio.

La conmemoración incluye diversas propuestas gratuitas en puntos clave de la biografía de Bergoglio:

Mural en el Subte A: A las 17:00 h se inaugurará un mosaico veneciano de la artista Nora Iniesta en la estación San José de Flores. La obra busca vincular la espiritualidad del lugar con el tránsito cotidiano de los pasajeros en la estación que el Papa solía frecuentar.

Acto conmemorativo “Francisco para siempre” en el Auditorio San Agustín de la UCA (17:00 h, con inscripción).

Muestra fotográfica de Diego Zwengler en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano.

Nueva exposición fotográfica el lunes 27 en la Basílica de Flores.

Papa Francisco: recorridos guiados

Para quienes deseen profundizar en su historia, se realizarán circuitos guiados por el barrio de Flores los días martes 21 y martes 28, partiendo a las 10:00 h desde la Catedral Metropolitana (requiere inscripción previa).

Estos homenajes se dan tras el multitudinario evento del sábado pasado en Plaza de Mayo, donde el sacerdote y DJ portugués Guilherme Peixoto sorprendió a miles de personas con un set de música tecno. Con este cronograma, Buenos Aires mantiene vivo el mensaje de cercanía y compromiso que Francisco llevó desde las calles porteñas hacia todo el mundo.