CHACO SIN DENGUE: SALUD INSISTE EN REFORZAR LA PREVENCIÓN, ANTE LAS ÚLTIMAS LLUVIAS

El Ministerio de Salud de la Provincia del Chaco informó que, durante la semana comprendida entre el domingo 12 y el sábado 18 de abril, no se registraron casos positivos ni probables de Dengue en todo el territorio provincial.

Este dato representa un resultado alentador en el marco de las acciones sostenidas de prevención, vigilancia epidemiológica y control vectorial que se vienen implementando de manera articulada en toda la provincia. No obstante, desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de no bajar la guardia y continuar reforzando las medidas preventivas, especialmente ante la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

En este sentido, el Ministerio intensifica los operativos de bloqueo, descacharrado y concientización comunitaria, con el objetivo de eliminar posibles criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de reintroducción del virus.

Asimismo, se recordó a la población que la prevención es una tarea colectiva, por lo que resulta fundamental:

-Eliminar recipientes que acumulen agua en domicilios y espacios comunes.

-Mantener limpios y desmalezados patios y jardines.

-Utilizar repelente siguiendo las indicaciones del producto.

-Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

Además, se recomienda estar atentos a síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel. Ante la aparición de estos signos, es fundamental NO automedicarse y acudir al centro de salud más cercano.

Desde el Ministerio destacaron que el compromiso de cada ciudadano es clave para sostener este escenario favorable y continuar avanzando hacia un Chaco libre de Dengue.

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