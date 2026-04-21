EL CRONOGRAMA DE FRANCO COLAPINTO EN BUENOS AIRES: HORARIOS Y RECORRIDOS EN PALERMO
Franco Colapinto exhibición Buenos Aires cronograma completo con horarios, recorridos y shows en Palermo para ver al piloto de Fórmula 1.
La cuenta regresiva para la exhibición del piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en Buenos Aires ya está en marcha y este martes se conoció el cronograma oficial de una jornada que promete convocar a miles de fanáticos en el barrio porteño Palermo.
El piloto de Fórmula 1 nacido en Pilar tendrá cuatro apariciones a lo largo del día, en un evento que marcará un hecho inédito: será la primera vez que un argentino maneje un auto de la máxima categoría por calles porteñas.
Horarios y recorridos de Franco Colapinto en Palermo
La actividad comenzará temprano: desde las 8.30 se habilitará el ingreso a los sectores destinados al público. Los principales puntos de concentración serán la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia, donde además habrá pantallas gigantes y distintas propuestas. Colapinto saldrá a pista en cuatro oportunidades sobre un circuito callejero en la avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, con un trazado que también incluirá sectores de Avenida Sarmiento.
La primera aparición será a las 12.45, cuando conducirá un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 perteneciente a Alpine. Luego, a las 14.30, llegará uno de los momentos más esperados: manejará la histórica Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. A las 15.15 volverá a girar con el Lotus en lo que será su última vuelta a velocidad. Finalmente, a las 15.55 realizará un recorrido a bordo de un bus descapotable para saludar al público.
Shows, accesos y pantallas para la exhibición de Franco Colapinto
Durante toda la jornada del evento que tiene a Mercado Libre como main sponsor, habrá actividades complementarias para el público. Desde las 11 se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y también habrá DJs y animaciones en los escenarios montados en las plazas Seeber y Sicilia.
Las entradas para sectores preferenciales se agotaron rápidamente, aunque habrá amplios espacios gratuitos para los fanáticos. Desde la organización aclararon que no estará permitido acampar ni habrá venta ambulante en la zona. Además, se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos para seguir la exhibición, entre ellos Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.
El evento promete ser uno de los grandes atractivos del año en la Ciudad, con una combinación única entre espectáculo, historia y la presencia de una de las grandes promesas argentinas de la Fórmula 1.