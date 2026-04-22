EMERGENCIA HÍDRICA: CHACO RECIBE AYUDA DE NACIÓN, TRAS GESTIONES DEL GOBERNADOR ZDERO

El gobernador Leandro Zdero gestionó asistencia ante el Gobierno nacional a través de una solicitud formal, en la que informó sobre la situación crítica que atraviesa la provincia del Chaco como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días.

El mandatario provincial detalló que el temporal provocó anegamientos y aislamiento en distintas localidades, entre ellas Juan José Castelli, Villa Río Bermejito, Miraflores, El Espinillo, Pampa del Indio y Presidencia Roca. En este contexto, se estima que miles de familias resultaron afectadas, aunque el número aún no es definitivo debido a que continúan las inclemencias climáticas.

Asimismo, Zdero advirtió que esta crisis hídrica generó una situación de extrema vulnerabilidad social y escasez de recursos, por lo que solicitó asistencia urgente al Gobierno Nacional para brindar respuestas a las familias damnificadas.

En ese marco, Nación confirmó el envío de artículos de primera necesidad destinados a las zonas afectadas que se trabajarán en su distribución de manera coordinada, a través de todas las áreas estatales en articulación con la secretaría de coordinación de Gabinete, a cargo de Carolina Meiriño.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de esta asistencia para reforzar el operativo en territorio y acompañar a las familias que atraviesan una difícil situación, mientras continúan las tareas de asistencia integral en las localidades afectadas.

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